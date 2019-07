Scamacca, visite con l’Ascoli in attesa dell’annuncio

Su Gianluca Scamacca all’Ascoli vi abbiamo detto tutto, operazione completata. Ora manca l’annuncio dopo il via libera del Sassuolo. Intanto l’attaccante classe ‘97, come certificato dalla foto, ha svolto le visite mediche, un grande colpo per le ambizioni della squadra marchigiana.