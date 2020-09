Scamacca, tutto confermato. Iniziate le visite mediche con il Genoa

Come spiegato ieri, Gianluca Scamacca era già a Genova in attesa di sottoporsi oggi alle visite mediche di rito presso la clinica Synlab Il Baluardo. Il centravanti della Nazionale Under 21 ha iniziato i controlli intorno alle 9, al buon esito degli stessi indosserà la maglia del Genoa. Arriva in prestito dal Sassuolo dopo essersi distinto positivamente in Serie B ad Ascoli. In giornata firma e annuncio da parte dei rossoblù.

Foto: Twitter del Sassuolo