Scamacca trasforma dal dischetto: Atalanta-Juventus 1-0 dopo il primo tempo
05/02/2026 | 21:48:02
L’Atalanta chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo sulla Juventus, decide Scamacca dal dischetto. Svolta della partita che arriva al minuto 25. Abisso richiama Fabbri per un sospetto tocco con la mano di Bremer in area bianconera. Dopo il controllo al VAR, viene assegnato il tiro dal dischetto e Scamacca trasforma, portando avanti la dea. Non tarda ad arrivare la reazione della Juventus, che al 33′ sfiora il pari con McKennie, la sua conclusione strozzata viene respinta a pochi passi dalla linea di porta.
