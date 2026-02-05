Scamacca, Sulemana e Pasalic: l’Atalanta ne fa tre alla Juve e vola in semifinale di Coppa Italia

05/02/2026 | 22:54:46

Tris dell’Atalanta che si regala una grande notte e stende 3-0 la Juventus. Decidono il gol di Scamacca su rigore nel primo tempo, nella ripresa Sulemana e Pasalic firmano il risultato finale. L’Atalanta chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo sulla Juventus, decide Scamacca dal dischetto. Svolta della partita che arriva al minuto 25. Abisso richiama Fabbri per un sospetto tocco con la mano di Bremer in area bianconera. Dopo il controllo al VAR, viene assegnato il tiro dal dischetto e Scamacca trasforma, portando avanti la dea. Non tarda ad arrivare la reazione della Juventus, che al 33′ sfiora il pari con McKennie, la sua conclusione strozzata viene respinta a pochi passi dalla linea di porta. Nella ripresa l’assalto della Juventus non produce niente dal punto di vista del risultato, anzi, nonostante tante occasioni create. La dea raddoppia con Sulemana al 33′ del secondo tempo, poi la chiude Pasalic che sfrutta un errore di Bremer, raccoglie l’assist di Bernasconi e infilza Perin. Finisce 3-0.

