Scamacca: “Sono felice, sognavo la Premier. West Ham perfetto per me”

Gianluca Scamacca è un nuovo giocatore del West Ham. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club inglese, il centravanti della Nazionale ha rilasciato le prime parole da giocatore degli Hammers: “Sono davvero felice di essere al West Ham” – dice il nuovo numero 7 degli Irons – “Ho aspettato a lungo questo momento, è stato un sogno giocare in Premier League. Sento che il West Ham è la squadra perfetta per me. Hanno mostrato che mi volevano davvero e quando ho parlato con il manager ci siamo capiti fin da subito. Non vedo l’ora di giocare e mostrare ai tifosi cosa posso fare con la maglia del West Ham, spero che ci ameremo”.

Foto: West Ham Instagram