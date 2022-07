Scamacca, solo West Ham e tempistica rispettata: stasera a Londra

Gianluca Scamacca al West Ham e non al Paris Saint-Germain: una clamorosa svolta che vi abbiamo anticipato il 12 luglio quando i francesi (più volte segnalati senza grande concretezza a un passo dalla definizione con il Sassuolo) avevano mollato la presa. La scorsa settimana avevamo aggiunto che Scamacca sarebbe stato a Londra tra lunedì (oggi) e martedì (domani). In effetti la tempistica è stata rispettata in pieno: tra poco l’attaccante partirà da Ciampino, pronto per le visite mediche programmate per domani. Scamacca: solo West Ham per una delle trattative più sorprendenti dell’intera sessione estiva. Confermate anche le cifre: al Sassuolo andranno 36 milioni più 6 di bonus abbastanza semplici da raggiungere.

Foto: Instagram personale