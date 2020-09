Scamacca più Shomurodov (aspettando Ranocchia): il Genoa al traguardo

Scamacca atteso domani per le visite, ma il Genoa non si ferma. Totalmente confermata la pista anticipata ieri sera da Gianluigi Longari: si tratta di Eldor Shomurodov, 25 anni, attaccante del Rostov e dell’Uzebkistan. Operazione in dirittura d’arrivo per circa otto milioni, doppio colpo del Genoa per il reparto offensivo dopo la trattativa poi non approfondita con Mario Balotelli, malgrado le visite mediche programmate per venerdì scorso. Adesso il Genoa aspetta Ranocchia…