Scamacca, parla Carnevali: “Mi piacerebbe se restasse in Italia, non sento il PSG da dieci giorni”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato a margine dell’evento svoltosi a Rimini ieri per l’apertura del calciomercato. Ai microfoni dei giornalisti presenti l’AD ha parlato della questione Scamacca ma non solo.

Queste le parole sull’attaccante azzurro. “A me farebbe piacere se restasse in Serie A, basta pensare a Locatelli che aveva trattative in Inghilterra. Inutile nasconderlo che in Serie A non c’è nessuna trattativa, c’è qualche trattativa all’estero. Non sento il PSG da 10 giorni, è tutto fermo. Vedremo se si apriranno altre opportunità”.

Foto: Instagram personale