Scamacca: “Palladino ha portato idee e positività. A Napoli sono entrato carico”

25/11/2025 | 20:08:01

Scamacca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Atalanta e Eintracht Francoforte: “Palladino ci ha portato positività, ma soprattutto idee chiare e ben decise fin dal primo giorno. Credo sia la cosa più importante. A Napoli sono entrato carico, mi è piaciuto che abbiamo giocato insieme. Potevano segnare De Ketelaere e Lookman. Ho rivisto una squadra unita. Nessuno entra in campo pensando che il campionato sia meno importante della Champions. Diamo sempre il cento per cento: i dati dicono che in Europa abbiamo fatto meglio, cercheremo di portarli a favore anche in serie A. Con l’Eintracht sarà una partita intensa e difficile, ma sappiamo quello che dobbiamo fare. Ne abbiamo tante davanti, più minutaggio può consentirmi di entrare più in condizione – chiude Scamacca -. La cosa che mi ha fatto più male è stare lontano dalla squadra e dallo spogliatoio. Un periodo tosto che m’è servito tantissimo”.

foto x atalanta