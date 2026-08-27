Scamacca manda l’Atalanta in Conference League. Hapoel Tel Aviv battuto 1-0

27/08/2026 | 21:52:06

Europa doveva essere ed Europa sarà per l’Atalanta che vince il playoff contro l’Hapoel Tel Aviv dopo un doppio confronto tiratissimo, conclusosi con il margine minimo, 1-0. Dopo lo 0-0 di Bergamo, basta l’1-0 del ritorno, con Scamacca che lancia la Dea in Conference. Gara complicata per i nerazzurri, come a Bergamo all’andata. Primo tempo che si chiude con un abulico 0-0, con poche palle da gol, ma con l’Hapoel più pericoloso.

Nella ripresa, l’Atalanta sembra più convinta. Al 72′ è Scamacca a trovare la rete del vantaggio. L’Hapoel però non sta a guardare e Carnesecchi compie un doppio miracolo. All’83’ palo dell’Hapoel a spaventare la compagine di Sarri. Ma finisce 1-0, l’Atalanta è in Conference League, e sarà, probabilmente, una delle favorite.

Foto: X Atalanta