Scamacca: “Leverkusen? Siamo in finale, valiamo quanto loro. Andremo in campo con le nostre idee”

L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha parlato a Sky Sport durante il Media Day organizzato dalla UEFA in vista della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: “Dalle sconfitte si impara sempre qualcosa e faremo tesoro di quanto successo ieri sera per la finale di mercoledì. Abbiamo fatto la nostra partita, ci abbiamo messo tutto. Poi è normale che se gli episodi non girano fai fatica. Questo è il calcio e succede. Se sarebbe cambiato qualcosa con me? Me lo sono domandato, ma è dura rispondere. Anche perché col senno di poi è semplice parlare. E’ stato un grande traguardo il conquistare due finali in un anno, dobbiamo fare tesoro della delusione di ieri e trasformarla in positività ed energia per mercoledì prossimo”.

Sul Leverkusen: “Io cerco di fare il mio lavoro, aiutare la squadra per portare la coppa a casa. Hanno numeri incredibili, non perdono da un anno. Ma nelle finali parti 0-0 e ce la giocheremo dall’inizio alla fine. Se non perdono da un anno un motivo ci sarà… E la posta in palio è più alta di ieri. Ma se noi siamo arrivati in finale significa che valiamo tanto quanto loro. Pressione? No, ci deve essere attenzione. Ce la dobbiamo godere perché non so quando ricapiterà. Poi ovviamente riuscire a vincerla sarebbe il massimo”.

Infine, sulla vittoria della Conference lo scorso anno con il West Ham: “Con West Ham eravamo a metà classifica ma abbiamo vinto… Le finali soprattutto in Europa sono partite a sé, non dobbiamo concentrarci sul fatto che non perdono da un anno ma presentarci solo con le nostre idee in campo”.

