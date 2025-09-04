Scamacca lascia il ritiro della Nazionale

04/09/2025 | 11:41:51

Prima tegola sulla Nazionale targata Gennaro Gattuso: Gianluca Scamacca è stato costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano per un guaio fisico (ginocchio). Gattuso perde il suo centravanti titolare ancor prima del suo debutto sulla panchina azzurra previsto per domani sera contro l’Estonia. Il giocatore si era presentato al ritiro con un persistente fastidio al ginocchio. I tentativi di recupero da parte dello staff medico, però, non hanno dato esito e si è così optato per il rientro a Bergamo.

foto instagram atalanta