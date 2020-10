Scamacca: “Ho scelto il Genoa per la sua storia. Pandev? Un piacere allenarmi con lui”

Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa, alla vigilia del derby contro la Sampdoria, è stato intervistato da Il Secolo XIX. Queste le sue parole, che si dice felice di vestire il rossoblu: “Perché il Genoa? Ho scelto questo club per la sua storia e per la fiducia che mi hanno mostrato tutti, dalla società al mister. Covid-19? Non c’è scelta, la situazione è questa e devi adattarti velocemente altrimenti ci rimetti tu e la squadra. Serve tanta forza, ma prima ti abitui e meglio è. Pandev? Mi è cambiato il mondo allenandomi con lui. Stare ogni giorno con grandi giocatori che hanno vinto tutto come lui e altri che ho trovato al Genoa ti aiuta. Si deve solo stargli dietro e imparare”.