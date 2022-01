Scamacca ha scelto l’Inter. Tre mesi sottotraccia e i retroscena sul Dortmund

Gianluca Scamacca ha scelto l’Inter già lo scorso agosto, come raccontato. Non quindici giorni o un mese fa. E negli ultimi mesi ci sono stati contatti e blitz sottotraccia per ribadire un concetto: per i nerazzurri è un passaggio importante che il club ha intenzione di portare fino in fondo entro la prossima estate. I contatti con il Sassuolo andranno avanti, ma c’è tempo per definire. Non è detto che entri Pinamonti nell’operazione (il cartellino di Scamacca è valutato 40 milioni) che tra l’altro sta facendo molto bene a Empoli e che per l’Inter potrebbe essere un’importante operazione in uscita. Nelle ultime settimane ci ha provato seriamente il Milan che ha memorizzato subito la corsia preferenziale acquisita dall’Inter in chiaro anticipo. Ma il Borussia Dortmund è rimasto letteralmente stregato da Scamacca, ha cercato in ogni modo di mettere in piedi una trattativa, avrebbe sfondato il muro dei 40 milioni e ragionato su ingaggio importante. Ma non c’è stata, almeno fin qui, la possibilità di entrare nel vivo, semplicemente perché Scamacca aspetta l’Inter.

FOTO: Twitter Azzurri