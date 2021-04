Scamacca: “Faccio sempre gol difficili, ogni tanto ci sta anche quello facile”

Gianluca Scamacca, autore del gol che ha aperto le marcature per il Grifone nel match del pomeriggio tra Genoa e Spezia, ha così parlato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “Partita particolare, dovevamo essere 3-0 già al primo tempo e la palla sembrava non voler entrare. Per fortuna alla fine abbiamo vinto. Gol più facile ma più importante della carriera? Faccio sempre quelli difficili, una volta ogni tanto uno facile ci sta, meno male. Vittoria oggi è importante, ma mancano ancora tante partite ed è ancora lunga. Devo migliorare tanto, la strada è ancora lunga. Spero di arrivare ad un livello importante.”

Foto: Twitter Genoa