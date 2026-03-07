Scamacca: “E’ la prima volta che gioco con Krstovic. Ci siamo trovati bene, può essere una soluzione”

07/03/2026 | 21:15:39

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Questa è stata la prima volta in cui abbiamo giocato insieme, è stato creato tanto. Loro hanno avuto una mezza occasione, noi abbiamo trovato anche il palo. Ho pensato dopo a fare quello che ho fatto in tutta la partita: sapevo sarebbero arrivate le occasioni e ho provato a farmi trovare pronto”.

Foto: sito Atalanta