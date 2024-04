Scamacca buca Kelleher: Atalanta avanti 1-0 sul Liverpool all’intervallo. Traversa-palo di Elliot

L’Atalanta conduce 1-0 sul Liverpool al termina della prima frazione di gioco ad Anfield. Subito ritmi altissimi e la prima occasione da rete arriva dopo 3′ con Pasalic, ma il suo tentativo viene neutralizzato da Kelleher. Al 26′ Elliot prova a incantare Anfield con un grande tiro a giro, ma il suo tentativo si stampa prima sulla traversa e poi sul palo, strozzando in gola l’urlo di gioia di Anfield. A sbloccare la gara, però, sarà la rete di Gianluca Scamacca che raccoglie lo scarico di Zappacosta e buca Kelleher. A pochi istanti dalla fine del primo tempo l’Atalanta ha l’occasione per il raddoppio, ma Kelleher vince la sfida a tu per tu con Koopmeiners.

Foto: Instagram Atalanta