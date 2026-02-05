Scamacca: “Bravi a concretizzare le occasioni. Ci stiamo togliendo soddisfazioni”

05/02/2026 | 23:17:58

Scamacca ha parlato a Mediaset dopo Atalanta-Juventus: “Penso che sia stata una partita equilibrata, ci sono stati momenti positivi loro e momenti positivi nostri. Però siamo stati più bravi a concretizzare le occasioni e siamo molto contenti. Siamo un gruppo molto unito, nonostante le difficoltà. Abbiamo sempre lavorato e adesso piano piano ci stiamo togliendo delle soddisfazioni. Meglio il Bologna o la Lazio? Sono tutte forti e poi ci penseremo”.

foto x atalanta