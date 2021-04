Scamacca apre al Milan: “Un giovane deve giocare, ma fare il vice a un campione di 38 anni…”

Gianluca Scamacca si sta prendendo il Genoa a suon di prestazioni e gol. Il giovane attaccante è di proprietà del Sassuolo e fino a gennaio è stato conteso da più squadre. Nella lunga intervista rilasciata a Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di un’ipotesi al Milan per fare il vice di Ibrahimovic. Secondo Scamacca questa è un’opzione da tenere in considerazione: “Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i segreti. Poi è chiaro che se fai il vice di un campione che però a 38 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia”.

Foto: Twitter Genoa