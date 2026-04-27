Scamacca: “Approccio pessimo. Nella prima mezz’ora abbiamo sbagliato tanto”

27/04/2026 | 21:24:41

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro il Cagliari. La sua doppietta non è bastata a portare via punti ai suoi dalla Sardegna.

Le sue parole: “Le sconfitte fanno parte del calcio. Abbiamo sbagliato nella prima mezz’ora, poi siamo riusciti a riprendere una partita che oggi però è stata storta. Abbiamo cercato la reazione dopo l’uscita dalla Coppa ma è andata così. Non so bene cosa abbiamo sbagliato. Domani rivedremo la partita e riprenderemo a lavorare”. Cosa vi hanno detto i tifosi a fine partita? “Siamo andati lì perché loro ci supportano sempre e non si meritavano questa sconfitta. Speriamo di riuscire a rifarci subito, già dalla prossima in casa”.

Come ti trovi in coppia con Krstovic? “Mi trovo bene in coppia con Krstovic: oggi purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla, ma con lui abbiamo avuto due occasioni”. Crede ancora nel raggiungimento dell’Europa? Come è stato giocare contro Mina? “Noi ci crediamo sempre e vogliamo raggiungere l’Europa. Ci proveremo fino all’ultimo. Mina? Lui fa wrestling. Lui ha un suo modo tutto suo di giocare e va bene così, non mi infastidisce”.

Foto: sito Atalanta