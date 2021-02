Scamacca all’ultimo giorno: era talmente chiaro da smontare qualsiasi teoria

Non ci voleva certo il mago per capire che Gianluca Scamacca sarebbe stato una storia da trascinare fino all’ultimo giorno, anzi fino alle ultime ore di calciomercato. Non è così scontato che torni al Sassuolo, è tutt’altro che scontato che resti al Genoa, la Juve sta continuando a lavorare dopo i numerosi contatti che vi abbiamo svelato negli ultimi giorni.

Esattamente come vi abbiamo anticipato il forte interesse del Parma, pronto a fare un’offerta e a garantire l’obbligo, fermo restando – lo ripetiamo anche ora che è di dominio pubblico – la necessità di aver il via libera del Genoa nei riguardi di una probabile concorrente diretta per la salvezza. Partita aperta fino alla fine, Gianluca Scamacca animerà l’epilogo della sessione invernale di mercato.

Foto: Twitter Genoa