Scamacca al West Ham: dalla sorpresa del 12 luglio all’annuncio ufficiale

Dalla sorpresa del 12 luglio alla conferma di dieci giorni dopo, adesso è anche ufficiale: Gianluca Scamacca è un nuovo calciatore del West Ham. L’attaccante romano, classe 1999, lascia il Sassuolo a titolo definitivo e firma un contratto di cinque anni, con opzione per un’altra stagione. L’annuncio è arrivato direttamente dal canale social degli Hammers.

