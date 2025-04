Scamacca: “Abbiamo otto finali. Rientro? Mi sto riprendendo, ma se ne riparla a luglio”

A margine della premiere del docufilm “Una vita da Dea” che parla della vittoria dell’Europa League dello scorso anno dell’Atalanta, l’attaccante Gianluca Scamacca ha parlato delle sensazioni nel rivedere quel successo e delle sue condizioni fisiche: “E’ stato bello, soprattutto rivederlo tutti insieme perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario”.

Sulle sue condizioni: “Sono in vacanza diciamo. No, non è vero. Mi sto riprendendo, ma se ne parla a luglio oramai”.

Sulla quotidianità: “Sto tutti i giorni con loro, parliamo spesso, ci confrontiamo e pranziamo insieme. Cerco di supportarli il più possibile da fuori dal campo”

Sul momento della squadra: “Sono momenti che capitano, è successo anche lo scorso anno e poi ci siamo rialzati. Bisogna pensare alla prossima partita, abbiamo 8 finali e dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. La stagione fatta fino ad ora è importante comunque, siamo lì attaccati. Poi puoi perdere qualche punto, ma noi ce la giocheremo fino alla fine e vedremo cosa succederà”.

Sulla Nazionale: No, non ho sentito nessuno. Sono contento per Moise, siamo cresciuti insieme a livello di giovanili. Lo scorso anno è toccato a me, quest’anno a lui. Il prossimo anno a chi toccherà? Se sto bene tutti hanno visto cosa posso fare. L’importante è quello, è stare bene”.

