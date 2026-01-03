Scalvini: “Vittoria importante, mi sento bene. Spero possa essere un anno positivo”

03/01/2026 | 23:23:13

Giorgio Scalvini ha parlato ai microfoni di Skyy dopo il successo contro la Roma.

Queste le sue parole: “E’ stato fantastico, abbiamo giocato molto bene. La cosa importante è che la squadra abbia vinto, speriamo che l’anno continui così”.

Ora il Bologna. “Vittoria importantissima, iniziamo bene l’anno. Adesso c’è il Bologna, speriamo che sia di buon auspicio”.

Volevate dimostrare di poter far bene anche con un altro allenatore? “Si voleva solo vincere e basta”.

Un nuovo inizio per te? “Lo spero. Sono rientrato, ho avuto qualche settimana per riprendere la condizione e mi sento molto bene”.

Foto: sito Atalanta