Scalvini: “Sono felicissimo del rinnovo. La vittoria dell’Europa League? Il punto più alto per me e per l’Atalanta”

27/09/2026 | 11:27:45

Il difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo aver rinnovato il contratto. Queste le sue parole:

“Sono felicissimo e contentissimo. Ci tengo a ringraziare la società, la famiglia Percassi e soprattutto Luca Percassi, che mi ha visto crescere fin da quando ero bambino. Anche il nuovo direttore è stato importante per questo rinnovo. La vittoria dell’Europa League? A livello collettivo è stata sicuramente il punto più alto per me e, penso, anche per l’Atalanta: una notte indimenticabile. A livello individuale, invece, l’esordio in Serie A è stato qualcosa di fantastico, un sogno che si realizzava”.

Foto: X Atalanta