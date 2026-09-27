TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Scalvini: “Sono felicissimo del rinnovo. La vittoria dell’Europa League? Il punto più alto per me e per l’Atalanta”

27/09/2026 | 11:27:45

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo aver rinnovato il contratto. Queste le sue parole:
“Sono felicissimo e contentissimo. Ci tengo a ringraziare la società, la famiglia Percassi e soprattutto Luca Percassi, che mi ha visto crescere fin da quando ero bambino. Anche il nuovo direttore è stato importante per questo rinnovo. La vittoria dell’Europa League? A livello collettivo è stata sicuramente il punto più alto per me e, penso, anche per l’Atalanta: una notte indimenticabile. A livello individuale, invece, l’esordio in Serie A è stato qualcosa di fantastico, un sogno che si realizzava”.
Foto: X Atalanta