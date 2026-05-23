Scalvini: “Sono felice di aver ritrovato continuità. Ringrazio il mister e lo staff”

23/05/2026 | 11:10:46

Giorgio Scalvini ha espresso sui social un commento sulla stagione dell’Atalanta appena conclusa. Le sue parole: “Essere in Europa è importante per l’Atalanta. Per come era partita siamo stati in difficoltà poi con l’arrivo del mister siamo riusciti a trovare entusiasmo e il nostro gioco. E’ sempre importante essersi qualificati in Europa. Non mi ricordo oggi grandi occasioni loro, noi potevamo concretizzare meglio certe opportunità però era importante dare una buona prestazione e metterci buono spirito. Sono felice di aver trovato continuità. Ringrazio il mister e lo staff per avermi rimesso in piedi. Speriamo di continuare così e di ripartire più forte l’anno prossimo”.

Foto: Instagram Scalvini