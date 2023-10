Scalvini-Ruggeri, l’Atalanta conduce 2-0 contro lo Sporting all’intervallo

Atalanta meritatamente in vantaggio al “José Alvalade” di Lisbona contro lo Sporting, che nel campionato portoghese è primo. Partita che sembra viaggiare sui binari dell’equilibrio almeno nelle prime battute, poi l’Atalanta prende le misure e inizia a fare la partita, al punto che il dominio diventa sempre più evidente fino alla rete al 33′, figlia di una splendida azione corale con Zappacosta che triangola con Koopmeiners, affonda sulla destra e mette a centroarea per il Scalvini che apre il piattone e supera Adan. Il raddoppio al 43′ invece arriva dall’out opposto, con Ruggeri che triangola con Lookman e si inserisce in area, si fa parare una prima conclusione dal portiere ma si fa trovare pronto sulla ribattuta, trovando il suo primo gol da calciatore professionista.

Foto: Instagram Atalanta