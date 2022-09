Scalvini: “Mi sento più difensore che centrocampista. Thiago Silva e Bastoni i miei modelli”

“Penso che i giovani abbiamo possibilità di giocare, sono tanti a fare presenze sia in Serie A e B, è un discorso che si è fatto ma i giovani lo spazio ce l’hanno. Sta a noi dimostrare che valiamo l’alto livello. Secondo me un giovane bravo gioca. Sono molti i giovani che giocano in squadre di a e B, questo è un problema che si è parlato molto ma non è un problema reale”. Lo ha detto il giocatore dell’Atalanta Giorgio Scalvini, dal ritiro dell’Under 21 impegnata nei prossimi giorni nelle amichevoli con Inghilterra e Giappone. Poi ha aggiunto: “Quando sono andato in Nazionale maggiore, Mancini a noi giovani ci ha subito accolto bene, dicendo che non avrebbe fatto differenze con gli altri, pensa che possiamo essere non solo i giocatori del futuro ma anche del presente. Per noi questo è stato molto importante”.

E ancora, sul suo rapporto con il tecnico dell’Atalanta Gasperini: “Ha sempre avuto grande fiducia in me, sia l’anno scorso che quest’anno. Abbiamo lavorato dal punto di vista fisico per adattarmi al livello dei grandi, devo dare tanto a lui per le cose che mi ha insegnato e che mi sta insegnando. Mi trovo bene sia in difesa che a centrocampo, dove il mister decide di mettermi io cercherò di fare il mio meglio. Ma certo, mi sento più difensore perché è un ruolo che occupo da più tempo, ma se c’è da fare il centrocampista lo faccio. I miei modelli? Da bambino mi piaceva molto Thiago Silva, cerco di trarre ispirazione da lui e da Bastoni dell’Inter. Cose da migliorare? C’è sempre la possibilità di migliorarsi e di crescere, vorrei raggiungere e magari superare il livello di intensità in Serie A”.

Foto: Sito Atalanta