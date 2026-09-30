Scalvini: “Giocare con la linea a 4 di Sarri mi aiuta. Con la Francia a viso aperto”

30/09/2026 | 15:22:07

Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell’Atalanta, è stato schierato titolare da Roberto Mancini nella vittoriosa trasferta in Turchia. Il centrale, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, ha parlato della sua posizione, del gruppo e della Francia.

Sulla sua stagione: “Penso che questo sia un anno di cambiamento dove allo stesso tempo posso imparare tanto. Mi piacerebbe essere al 100% sotto ogni punto di vista per dare tutto con il club e con la Nazionale”.

Sul rapporto con il CT Mancini: “Con il mister mi sono sempre trovato benissimo, mi piace la trasparenza con cui mi dice le cose oltre al bagaglio calcistico che ha. Quando ho esordito ero molto giovane, non sapevo bene cosa potermi aspettare. Quello che vedo ora, anche se siamo solo all’inizio, è che cerchiamo di avere un’identità. Mancini vuole una squadra che cerchi di dominare la partita e ci dice di divertirci”.

Sul gruppo formatosi in Nazionale: “La vittoria con la Turchia ci ha dato la consapevolezza che siamo una squadra forte, che abbiamo le capacità di giocare bene a calcio e vincere. I senatori stanno aiutando tanto noi giovani ed è molto importante, fa capire il vero spirito dell’Italia e della Nazionale. Il gruppo è fantastico, ci stiamo trovando molto bene”.

Su Sarri, suo allenatore all’Atalanta: “Giocare con la linea a quattro con Sarri mi aiuta, più imparo e meglio è”.

Su Bonucci e Chiellini, suoi ex compagni in azzurro: “Sono leggende del calcio, sono fortunato ad aver condiviso degli allenamenti con loro e ad avere ancora Bonucci nello staff”.

Sulla Francia, prossimo avversario in Nations League: “La Francia è una squadra fortissima, tra le miglior al mondo e soprattutto in attacco hanno una qualità e una velocità superiore a tutti. Noi siamo positivi, coraggiosi. Siamo l’Italia e cercheremo di fare del nostro meglio, giocando a viso aperto. Confrontarci con una squadra così forte è anche un ottimo modo per capire a che punto siamo”.

Foto: X Atalanta