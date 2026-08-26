Scalvini: “Contro l’Hapoel non dobbiamo avere fretta. Sarà importante fare il nostro gioco”

26/08/2026 | 21:19:21

Giorgio Scalvini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta alla vigilia della partita contro l’Hapoel Tel Aviv: “Abbiamo ovviamente analizzato la partita dell’andata: ci sono state certe cose che ci hanno messo un po’ in difficoltà. Loro hanno giocatori veloci davanti e soprattutto in ripartenza ci hanno creato problemi. Domani sarà importante dettare il nostro gioco e il nostro ritmo, mantenendo però la pazienza, la calma, un equilibrio: non dobbiamo avere la fretta di segnare”.

foto x atalanta