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Scaloni sul rinnovo: “Essere parte di questo gruppo mi fa stare bene. Ho la stessa fame e la stessa determinazione del primo giorno”

12/11/2026 | 21:33:03

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Il commissario tecnico della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:
“Sono molto contento, non è un periodo facile per la mia famiglia, ma essere parte di questo gruppo mi fa stare bene. Ho la stessa fame e la stessa determinazione del primo giorno, sennò non potrei stare qui. Bisogna stare a mille e farsi trovare sempre pronti e carichi”.
Foto: sito Argentina