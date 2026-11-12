Scaloni sul rinnovo: “Essere parte di questo gruppo mi fa stare bene. Ho la stessa fame e la stessa determinazione del primo giorno”

12/11/2026 | 21:33:03

Il commissario tecnico della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:

“Sono molto contento, non è un periodo facile per la mia famiglia, ma essere parte di questo gruppo mi fa stare bene. Ho la stessa fame e la stessa determinazione del primo giorno, sennò non potrei stare qui. Bisogna stare a mille e farsi trovare sempre pronti e carichi”.

Foto: sito Argentina