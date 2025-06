Scaloni sul futuro di Samuel: “Chivu lo ha chiamato all’Inter. Ma ha deciso di rimanere con noi”

L’Inter ha annunciato Cristian Chivu, ma resta da sciogliere il nodo sul vice-allenatore. Come raccontato, Martusciello si era mostrato sempre perplesso sull’offerta. E l’Inter ha pensato a Walter Samuel, ma dall’Argentina è direttamente il commissario tecnico, Lionel Scaloni, a parlarne: “C’è stata una chiamata di Chivu, che è suo amico, per sapere se voleva unirsi a lui all’Inter. Walter ha apprezzato. È il club della sua vita, ma ha un impegno con noi e ha deciso di rimanere. Lo ringrazio, è un segno di affetto e professionalità”.

