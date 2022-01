Scaloni su Messi: “Ha sofferto molto il Covid, è importante che si riprenda fisicamente”

Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato di Messi e della sua mancata convocazione: “Vorremmo che fosse qui. Ho avuto una conversazione con lui e mi ha detto che ha sofferto molto per il COVID. Ha avuto la maggior parte dei sintomi. È importante che si riprenda fisicamente e ho deciso che è meglio non rischiare. Non gioca da molto tempo e penso che la decisione sia stata quella giusta”.

FOTO: Twitter Argentina