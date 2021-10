Scaloni su Correa: “Ancora incerta la sua presenza contro il Perù”

Il commissario tecnico albiceleste Scaloni ha aggiornato sulle condizioni fisiche dell’interista Correa. Ecco le sue parole: “Ieri non si è allenato con il gruppo, ha svolto un lavoro differenziato. Vedremo oggi e domani come andrà, non possiamo che aspettare. Resta in dubbio per il Perù. Solo domani potremo dire se sarà a disposizione, prima vediamo se potrà tornare ad allenarsi in gruppo. Se si sentirà bene, domani sarà dei nostri”.

FOTO: Sito Inter