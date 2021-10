Scaloni sulle condizioni di Lautaro Martinez: “Non posso garantire al 100% la sua presenza contro l’Uruguay”

Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha aggiornato in conferenza stampa sulle condizioni di Lautaro Martinez: “Non posso garantire al 100% che ci sarà. Non posso confermare la sua presenza perché oggi pomeriggio ci alleniamo per la prima volta, ma chi giocherà farà bene. Vedremo come stanno quelli che hanno giocato l’altro giorno e oggi è il giorno più faticoso. Acuña è uscito con un fastidio e speriamo che oggi possa allenarsi regolarmente. Poi prenderemo la decisione”.

FOTO: Twitter Inter