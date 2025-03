Scaloni: “Stagione finita per Dybala? Brutta notizia, è una perdita tecnica e umana”

Doccia fredda per la Roma e l’Argentina: stagione finita per Paulo Dybala. Di questo ha anche parlato il ct della Seleccion Lionel Scaloni alla vigilia della sfida all’Uruguay: “Ho scambiato messaggi con lui ieri. Ovviamente, è una brutta notizia. Oltre al giocatore, la persona è molto importante per noi. Quando è stato qui, ha dato tutto, e quando non c’è, anche. Ci fa male a livello personale che non possa essere qui. Nel suo messaggio, ci ha detto che gli fa male non essere con noi in questi giorni. Avremmo avuto bisogno di lui in questo momento. La cosa più importante è che guarisca”.

