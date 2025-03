Scaloni spegne le polemiche: “Raphinha non l’ha fatto apposta, non voleva fare male a nessuno”

Il ct della Nazionale Argentina Scaloni spegne le polemiche per le parole di Raphinha: “Non avevo letto le dichiarazioni e non le ho nemmeno più riviste. Capisco la situazione, è Brasile-Argentina, ma non c’è bisogno di fare dichiarazioni. Perdono Raphinha perché so che non l’ha fatto apposta. L’Argentina, con o senza dichiarazioni, avrebbe fatto la sua partita. Lo perdono perché so che non voleva fare male a nessuno”. Mentre sul match dice: “È una vittoria di squadra. Abbiamo giocato come una squadra, ed è per questo che abbiamo contenuto il Brasile. È l’unico modo per battere questi giocatori. Oggi i ragazzi l’hanno interpretato molto bene. Ci saranno partite in cui faremo fatica, sarà dura per noi. L’importante è competere, non arrendersi e dimostrare di essere all’altezza di qualsiasi compito. Se arriva un momento negativo, bisognerà saperlo superare, è questo il calcio. Speriamo che le cose continuino così e se le cose vanno male, rialzarsi. Lasciate che la gente si goda questo momento sapendo che non sarà sempre così. Ma spero che duri il più a lungo possibile”.

Foto: twitter Argentina