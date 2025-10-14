Scaloni: “Soulé convocato dall’Italia? Non credo sia possibile. È nel nostro mirino”

14/10/2025 | 11:15:52

Il commissario tecnico della nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Porto Rico delle voci che in questi giorni riguardano Soulé:

“Soulé convocato dall’Italia? Non credo sia possibile. È nel nostro mirino, come tanti altri ragazzi: lui, Buonanotte, Garnacho, Carboni… Tutti giovani che riteniamo possano avere un futuro in nazionale e che continueremo a convocare finché vedremo in loro del potenziale”.

Foto: X Argentina