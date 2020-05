Scaloni: “Se Lautaro andrà al Barça, lo farà per essere titolare”

Intervenuto a Radio La Red, il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato nuovamente del possibile trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona: “Lautaro è in un grande club, non va via per un club più piccolo. Non so quale sia il più grande dei due. I buoni giocatori devono avere spazio. A noi interessa che i giocatori abbiano continuità, ancor di più uno giovane come Lautaro. Nonostante sia giovane, Lautaro gioca bene e corre sia per sé che per il compagno. Ha questa voglia che lo farà diventerà un punto di riferimento per il futuro. Può integrarsi con Messi, toccherà all’allenatore del Barcellona vedere come, ma è possibile. Se va al Barça Setien troverà il modo di farlo giocare titolare. Lautaro del 2018 non è quello di adesso. È stato preso in considerazione in Russia, ma non era quello di adesso.Quando sei dalla parte del coach non è facile lasciar fuori un certo tipo di giocatore fuori.”

Foto: Mundo Deportivo