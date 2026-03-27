Scaloni: “Rosa dei Mondiali? E’ ancora presto, nessuno ha il posto assicurato”

27/03/2026 | 21:50:32

Lionel Scaloni, CT della Nazionale dell’Argentina, campione del Mondo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Mauritania.

Parole su Messi: “Avere altre due partite in casa, per un argentino, è una bellissima opportunità per vedere Messi in campo, per godere di ciò di cui godiamo quando lui è qui e chissà per quanto potremmo goderne ancora”.

Sulla rosa per i Mondiali: “In linea di principio, i giocatori sono questi. Ma siamo aperti a considerare calciatori che si sono uniti a noi di recente e che potremmo aver seguito negli ultimi mesi. Tutto dipenderà da come arriveranno, dalle loro condizioni fisiche e dalla loro forma; è importante che siano in buona forma sotto ogni aspetto, o il più vicino possibile al loro pieno potenziale”.

Sui nuovi aggregati al gruppo: “Lo abbiamo già detto loro e lo abbiamo chiarito nel nostro primo incontro di lunedì. Sono consapevoli di cosa c’è in gioco. Saremo eternamente grati a coloro che ci hanno aiutato a vincere, ma abbiamo un altro Mondiale da affrontare e abbiamo bisogno di giocatori che siano in forma e capaci, ed è quello che cercheremo quando decideremo la rosa definitiva”.

Foto: X Argentina