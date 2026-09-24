Scaloni: “Rinnovo? Incontrerò il presidente in questi giorni. De Paul e Lo Celso non convocati? Volevo vedere altri giocatori”

24/09/2026 | 21:03:41

Lionel Scaloni, secondo quanto riportano diversi media argentini, dovrebbe continuare la propria avventura sulla panchina della Nazionale argentina fino alla Copa America del 2028 con opzione per estendere il contratto fino al Mondiale 2030. Intanto, il CT ha parlato del suo futuro ai giornalisti presenti presso il campo dell’AFA: “Ieri dovevamo incontrarci ma dovevo andare dal dentista e non potevamo. Oggi si trova in Paraguay. Parliamo, c’è la massima predisposizione a sedersi, ma quando dobbiamo comunicare qualcosa, la facciamo. Per ora, tutto rimane uguale”.

Su De Paul e Lo Celso convocati solo per la terza partita contro il Benin, nonché l’ultima di Messi: “Vengono solo per l’ultima partita perché vogliamo vedere altri ragazzi, come accadde all’epoca con Di Maria, ma le porte non sono chiuse sotto nessun punto di vista. Crediamo che queste due partite servano a permettere ai giovani ragazzi di contribuire e di farsi sentire nel modo migliore. De Paul e Lo Celso sono persone che ci hanno dato molto e oggi non sono qui, ma vedremo in futuro. Per ora vogliamo vedere altri ragazzi”.

Foto: X Argentina