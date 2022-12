Scaloni: “Questa finale è stata più una liberazione che un’emozione”

Lionel Scaloni ha parlato dell’impresa realizzata dalla sua Argentina in finale del Mondiale contro la Francia. Sebbene abbia vinto un Mondiale, Scaloni si è dichiarato meno emozionato rispetto alle altre partite a causa dello stress e della pressione che ha caratterizzato l’Albiceleste in questo torneo: “Sono meno emozionato rispetto alle altre gare. Questa finale per me è una vera e propria liberazione”.

Foto: Twitter Argentina