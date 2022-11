Scaloni: “Qualche giocatore non è al 100%. La lista per il Qatar può cambiare”. Rischia anche Dybala?

Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha commentato la vittoria in amichevole per 5-0 contro gli Emirati Arabi Uniti. Il tecnico si è soffermato anche sulla condizione fisica di alcuni dei suoi giocatori.

Queste le sue parole: “Romero, Dybala, Nico Gonzalez e il Papu Gomez non erano al massimo. I quattro che non hanno giocato lo hanno fatto solo per precauzione. Abbiamo tutto il tempo per recuperarli, ma se devo essere sincero ad oggi non so dire al 100% se la lista cambierà o meno. Non sono un mago”.

Foto: twitter Argentina