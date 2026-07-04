Scaloni: “Non esistono avversari facili. Questa squadra non smette mai di lottare”

04/07/2026 | 09:52:35

Il commissario tecnico della Nazionale argentina Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Capo Verde. Queste le sue parole:

“Vi ricordate quando mi dicevano che eravamo dalla parte più favorevole del tabellone? Spero che ora si rendano conto che non esistono avversari facili. Complimenti a Capo Verde: sapevamo già che fosse una squadra tosta e difficile da affrontare. Abbiamo sofferto, eccome se abbiamo sofferto… Credo che abbiamo meritato di vincere, ma questo non toglie nulla all’ottima prestazione dell’avversario. Vorrei sottolineare l’aspetto positivo: questa squadra non smette mai di lottare. Mi vengono in mente i tempi supplementari in Qatar: la squadra continua sempre a cercare la porta avversaria. Alla fine erano tutti molto stanchi, ma questo è un buon segno”.

Foto: X Argentina