Scaloni: “Maradona o Messi? Scelgo Leo solo perché l’ho visto. Ma confronto inutile”

13/05/2025 | 18:00:16

“Maradona o Messi?”. Intervenuto in un podcast, il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha così risposto alla domanda: “Scelgo Leo perché l’ho visto e so com’è. Secondo me è inutile confrontarli, perché bisogna goderseli. Sono convinto che entrambi avrebbero potuto essere giocatori negli anni ’70, ’80, ’90 e anche adesso, perché un buon giocatore è sempre un buon giocatore”,

Foto: Instagram Messi