Scaloni: “Lautaro? Più di 50 partite, ma nessuno ha detto di no all’Argentina”

06/06/2025 | 22:10:19

Nel corso della conferenza stampa al termine della gara vinta di misura sul Cile, il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni ha parlato delle tante partite giocate da Lautaro in questa stagione, dicendo la sua sul tema: “Non è facile ma è il nostro lavoro venire in nazionale e dare il massimo. Chi deve giocare lo fa al meglio, è difficile per chi fa oltre 50 partite e c’è anche il Mondiale per Club che sta per iniziare. Ma nessuno ha detto no, tutti hanno voluto venire. La cosa più importante è che vogliano esserci”.

Foto: twitter Argentina