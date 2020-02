Scaloni: “Lautaro? Lo vogliono tutti. Ma è già in una big, non sarà facile strapparlo all’Inter”

L’Inter si gode Lautaro Martinez, grande protagonista – insieme a Lukaku – della squadra di Conte nella prima metà di stagione. L’attaccante argentino ha già stregato anche e big estere, a tal proposito ne ha parlato ai microfoni di AS il ct dell’albiceleste Lione Scaloni: “Non spetta a me dire se il Barça lo vuole, ma se cercano un attaccante per età e rendimento… Dopo Mbappé, è il giocatore che tutti vogliono. Però è già in un un grande club, non sarà facile strapparlo all’Inter”, ha confessato Scaloni.

Foto: Twitter ufficiale Inter