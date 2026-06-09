Scaloni: “Lautaro e Julian Alvarez insieme? Stesse domande di 4 anni fa. Certo che possono”

09/06/2026 | 12:44:35

Torna il Mondiale e per il CT, Lionel Scaloni tornano i grattacapi di 4 anni fa, ovvero rispondere alle domande sulla formazione.

Se Lautaro e Julian Alvarez possono giocare insieme. La risposta in conferenza stampa: “Credo che possano giocare insieme, ma se si guardano le statistiche, non lo hanno fatto molto. Però è possibile, perché no? Sono le stesse risposte di 4 anni fa. Dico sempre che l’equilibrio è fondamentale in una squadra, e al giorno d’oggi non è così facile giocare con tre o quattro attaccanti perché, alla fine, se facciamo l’elenco dei giocatori che abbiamo, alcuni sembrano centrocampisti ma sono più attaccanti. Quindi, se aggiungiamo Leo, se è disponibile, non è facile far giocare tutti insieme; dobbiamo trovare un equilibrio. Ovviamente, ci piacerebbe vederli giocare entrambi, ma l’equilibrio è importante”.

Foto: X Argentina