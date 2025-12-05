Scaloni: “L’Algeria è una buona squadra. Petkovic grande allenatore, mi ha allenato alla Lazio”

05/12/2025 | 22:13:18

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato ai canali ufficiali dell’Albiceleste dopo il sorteggio dei Mondiali: “Conosco il ct algerino; era il mio allenatore (Vladimir Petkovic). Ero con lui poco prima del sorteggio. Mi ha allenato alla Lazio; è un grande allenatore. Sono una buona squadra, con ottimi giocatori, un bacino impressionante di talenti che alimenta la nazionale francese e altre nazionali”.

Foto: twitter Argentina

