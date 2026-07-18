Scaloni: “La Spagna vorrà avere il possesso palla, come noi. Messi? Il migliore”

18/07/2026 | 12:59:27

Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha presentato in conferenza stampa la finale del Mondiale contro la Spagna.

Le sue parole: “Non abbiamo avuto molto tempo per allenarci perché ieri siamo arrivati alle 11 di sera, oggi abbiamo dovuto accorciare l’allenamento per venire alla conferenza, quindi domani sarà un allenamento importante per fare delle scelte”.

Sul popolo: “Ci emozioniamo e piangiamo perché vediamo emozionata la nostra gente, giochiamo per loro. L’Argentina gioca per la gente, che si mette la maglia della Selección e fa sì che si abbraccino un tifoso del Boca e uno del River, uno del Newell’s e uno del Rosario Central. Questo ci emoziona”.

Sulla Spagna: “Io e De La Fuente abbiamo principi simili, è vero, tutto passa dal tenere la palla. Poi io e De La Fuente siamo amici, quindi ci piace parlare anche di altro e non solo di calcio. Non abbiamo avuto il tempo di parlare perché diciamo che ci siamo trovati in un evento… surreale”.

Su Messi: “Messi è una leggenda, il miglior calciatore che abbia mai visto. Se pensa bene di me sono solo felice. Arrivare a una finale così a 39 anni è incredibile, dobbiamo renderci conto di cosa abbiamo e godercelo. In generale abbiamo raggiunto traguardi che erano impensabili. Ieri ho detto ai ragazzi che io e lo staff non gli saremo mai abbastanza grati per tutto questo. Ultimo Mondiale o ultima partita con l’Argentina di Messi? Non lo so, non ne abbiamo parlato, dovete chiedere a lui”.

Foto: X Argentina